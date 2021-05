Crisanti non molla: “Sono stato pessimista, ma non me ne pento” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag — Messo spalle al muro dall’evidenza delle cifre del contagio, persino il catastrofista Andrea Crisanti ha dovuto ammettere di essere stato «troppo pessimista». Ma se pensate che se ne sia pentito, che sia rammaricato del terrorismo psicologico, dei vaticini da peste manzoniana, dell’allarmismo un tanto al tocco con cui ha perseguitato gli italiani negli ultimi 15 mesi, vi sbagliate di grosso. Non se ne pente minimamente — e del resto faticheremmo a credere il contrario. Crisanti non si pente «Sono stato troppo pessimista? Non mi pento», sentenzia in collegamento da Londra a Piazzapulita. Crisanti è lì per difendere la sua decisione di seminare il terrore, preconizzando pile di cadaveri per le strade, in corrispondenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag — Messo spalle al muro dall’evidenza delle cifre del contagio, persino il catastrofista Andreaha dovuto ammettere di essere«troppo». Ma se pensate che se ne sia pentito, che sia rammaricato del terrorismo psicologico, dei vaticini da peste manzoniana, dell’allarmismo un tanto al tocco con cui ha perseguitato gli italiani negli ultimi 15 mesi, vi sbagliate di grosso. Non se ne pente minimamente — e del resto faticheremmo a credere il contrario.non si pente «troppo? Non mi», sentenzia in collegamento da Londra a Piazzapulita.è lì per difendere la sua decisione di seminare il terrore, preconizzando pile di cadaveri per le strade, in corrispondenza ...

