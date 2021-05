Creano poco lavoro e tanti debiti. Le facoltà umanistiche inglesi chiudono corsi e dipartimenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Le tasse universitarie scendono, la facoltà umanistiche soffrono. Accade in Inghilterra dove, già dal mese prossimo, il tetto massimo per le tasse universitarie annue scenderà da 9.250 a 7.500 sterline, cioè da circa 11mila a meno di 9 mila euro. Una buona notizia, ma non per tutti. Il taglio sarà infatti possibile grazie all’intervento del governo di Boris Johnson che, stando alle dichiarazioni dei vertici del Ministero dell’Istruzione, punterebbe anzitutto a incentivare lo studio delle materie tecnico-scientifiche. “Il numero record di persone che hanno scelto i corsi di scienza e ingegneria dimostra che molti stanno iniziando ad abbandonare i corsi senza sbocchi che lasciano ai giovani nient’altro che debiti”, ha detto il segretario Gavin Williamson. Parole che arrivano a solo qualche settimana di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Le tasse universitarie scendono, lasoffrono. Accade in Inghilterra dove, già dal mese prossimo, il tetto massimo per le tasse universitarie annue scenderà da 9.250 a 7.500 sterline, cioè da circa 11mila a meno di 9 mila euro. Una buona notizia, ma non per tutti. Il taglio sarà infatti possibile grazie all’intervento del governo di Boris Johnson che, stando alle dichiarazioni dei vertici del Ministero dell’Istruzione, punterebbe anzitutto a incentivare lo studio delle materie tecnico-scientifiche. “Il numero record di persone che hanno scelto idi scienza e ingegneria dimostra che molti stanno iniziando ad abbandonare isenza sbocchi che lasciano ai giovani nient’altro che”, ha detto il segretario Gavin Williamson. Parole che arrivano a solo qualche settimana di ...

