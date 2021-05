Cragno: «Il Cagliari è casa mia, per sempre riconoscente. Ecco la mia parata più bella» (Di venerdì 21 maggio 2021) Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha rilasciato un’intervista dove parla della stagione e del suo rapporto con i rossoblù Il portiere del Cagliari Alessio Cragno ha rilasciato una lunga intervista a La Nuova Sardegna. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI parata PIÙ bella – «Quella su Quagliarella a Genova con la Sampdoria nel febbraio 2019. Una deviazione ravvicinata che ho tolto dalla linea di porta». Cagliari – «A Cagliari ormai è come stare dove sono nato. Da tanti anni vivo qui. Il Cagliari Calcio è casa mia, tutte le presenze in Serie A le ho fatte in rossoblù. E’ la società che mi ha lanciato e ha creduto in me, posso solo essere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il portiere delAlessioha rilasciato un’intervista dove parla della stagione e del suo rapporto con i rossoblù Il portiere delAlessioha rilasciato una lunga intervista a La Nuova Sardegna.le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALIPIÙ– «Quella su Quagliarella a Genova con la Sampdoria nel febbraio 2019. Una deviazione ravvicinata che ho tolto dalla linea di porta».– «Aormai è come stare dove sono nato. Da tanti anni vivo qui. IlCalcio èmia, tutte le presenze in Serie A le ho fatte in rossoblù. E’ la società che mi ha lanciato e ha creduto in me, posso solo essere ...

Advertising

ZZiliani : A proposito del #Cagliari che stasera ha fermato il #Milan. In #CagliariJuve al minuto 12 #Ronaldo fece questa entr… - Calcio_Casteddu : ??Verso #Euro2021 ??Parla il portiere del #Cagliari ??'La Sardegna è casa mia' - Cagliari_1920 : Cagliari, Alessio Cragno in lizza come miglior portiere della stagione #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Cagliari Genoa, ultima partita per Cragno in rossoblù? Il punto #cagliaricalcio - clamaso69 : @sicktrader66 @ZZiliani Ha rischiato di spaccargli la caviglia, cosa in cui Cuadrado è specializzato ma se non hann… -