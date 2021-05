(Di venerdì 21 maggio 2021)- Ha riavvolto in pochi minuti il film di una stagione che sembrava non voler finire mai e che ora, per lui, avrà una piacevole appendice con gli impegni in. Ma il primo pensiero ...

Cragno esclusivo: 'Cagliari salvo e Nazionale, vivo un sogno': Il portiere rossoblù: 'È stato un anno da incubo anc…

Ma il primo pensiero di Alessio è sempre stato salvare il Cagliari perché " non raggiungere la salvezza sarebbe stata una delusione incredibile che non sarei mai riuscito a perdonarmi ". E ora ...posto dei più presenti nel massimo campionato italiano ed entrando di diritto in un club'... cerchiati in rosso: Musso , e Meret . Giocatori anagraficamente giovani ma già di grande esperienza. CAGLIARI - Ha riavvolto in pochi minuti il film di una stagione che sembrava non voler finire mai e che ora, per lui, avrà una piacevole appendice con gli impegni in Nazionale. Ma il primo pensiero di ...