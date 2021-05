Covid, Zaia: “Veneto zona bianca di fatto” (Di venerdì 21 maggio 2021) Veneto zona bianca “di fatto”. Così il governatore della Regione Luca Zaia, oggi, nel consueto punto stampa. “Nelle ultime 24 ore – ha spiegato – abbiamo avuto 274 positivi su oltre 31mila tamponi per un’incidenza dello 0,87%: la più bassa mai vista nella storia dell’infezione in Veneto”. Il presidente del Veneto ha poi spiegato che “i ricoveri totali sono scesi a 868 (-35): 98 nelle terapie intensive (-1) e 770 in area non critica (-34), con un tasso di occupazione del 9% sia per le terapie intensive che per le aree non critiche. Di fatto, anche se non di diritto siamo in zona bianca, che scatterà comunque il prossimo 7 giugno se continueremo su questa strada e a stringere i denti, non abbassando la guardia”, ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021)“di”. Così il governatore della Regione Luca, oggi, nel consueto punto stampa. “Nelle ultime 24 ore – ha spiegato – abbiamo avuto 274 positivi su oltre 31mila tamponi per un’incidenza dello 0,87%: la più bassa mai vista nella storia dell’infezione in”. Il presidente delha poi spiegato che “i ricoveri totali sono scesi a 868 (-35): 98 nelle terapie intensive (-1) e 770 in area non critica (-34), con un tasso di occupazione del 9% sia per le terapie intensive che per le aree non critiche. Di, anche se non di diritto siamo in, che scatterà comunque il prossimo 7 giugno se continueremo su questa strada e a stringere i denti, non abbassando la guardia”, ha ...

