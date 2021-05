Covid | von der Leyen | “Mondo preso alla sprovvista | oggi nuovo capitolo”

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Italia è stata “l’epicentro della pandemia non solo in Europa, un anno fa ilè stato: un anno dopo parte unper la salute pubblica”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der, aprendo insieme a premier Mario Draghi i lavori del Global Health Summit di Roma. “Dobbiamo essere sicuri che questa sia l’ultima pandemia – ha detto ancora – e questo deve essere l’obiettivo della Dichiarazione di Roma (che verrà adottata al termie del summit, ndr.), mettere fine a questa pandemia e prepararci per evitare nuove eventuali emergenze”. “La dichiarazione di Roma rappresenta un’importante pietra miliare in questo percorso comune”, ha affermato ancora, aggiungendo: “Dobbiamo rafforzare gli sforzi per dare accesso ...

...europea Ursulader Leyen aprendo la sessione plenaria del Global Health Summit organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissione. 'Il mondo è stato preso alla sprovvista dal,...Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al Global Health Summit presieduto dallo stesso premier e dalla presidente della commissione Ue Ursulader Leyen . Il Summit è concepito come un'opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le 'lezioni' apprese nell'attuale pandemia per migliorare le risposte alle future ...Oggi il Global health summit di Roma, ma in molti Paesi i vaccini scarseggiano e il Covid continua a diffondersi ... bassi”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel ...Da www.corriere.it mario draghi ursula von der leyen 1 «Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina». Lo ha detto il premie ...