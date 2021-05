Covid | von der Leyen | “Mondo preso alla sprovvista | oggi nuovo capitolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Italia è stata “l’epicentro della pandemia non solo in Europa, un anno fa ilè stato: un anno dopo parte unper la salute pubblica”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der, aprendo insieme a premier Mario Draghi i lavori del Global Health Summit di Roma. “Dobbiamo essere sicuri che questa sia l’ultima pandemia – ha detto ancora – e questo deve essere l’obiettivo della Dichiarazione di Roma (che verrà adottata al termie del summit, ndr.), mettere fine a questa pandemia e prepararci per evitare nuove eventuali emergenze”. “La dichiarazione di Roma rappresenta un’importante pietra miliare in questo percorso comune”, ha affermato ancora, aggiungendo: “Dobbiamo rafforzare gli sforzi per dare accesso ai ...