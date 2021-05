Covid Veneto, oggi 274 contagi e 14 morti: bollettino 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 274 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 31.295 tamponi, il tasso di positività è dello 0,87%. I ricoverati Covid nel complesso sono 868 (-35). In area non critica 770 persone (-34), i pazienti in terapia intensiva sono 98 (-1). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 274 ida coronavirus in, 21, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 14. I nuovi casi sono stati individuati su 31.295 tamponi, il tasso di positività è dello 0,87%. I ricoveratinel complesso sono 868 (-35). In area non critica 770 persone (-34), i pazienti in terapia intensiva sono 98 (-1). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - lifestyleblogit : Covid, Zaia: 'Veneto zona bianca di fatto' - - fisco24_info : Covid, Zaia: 'Veneto zona bianca di fatto': Il governatore: 'Scatterà dal prossimo 7 giugno se continueremo su ques… - italiaserait : Covid, Zaia: “Veneto zona bianca di fatto” - AnsaVeneto : Covid: Veneto, +274 contagi e 14 decessi in 24 ore. Sempre meno (878) i malati ricoverati in ospedale #ANSA -