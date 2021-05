Covid, Pfizer e Moderna avviano corsa al “vaccino baby” (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Con l’avanzare, a livello globale, della campagna di vaccinazione le aziende farmaceutiche hanno iniziato la corsa per la messa a punto di “vaccini baby”, adatti all’immunizzazione dei giovanissimi a partire dai 6 mesi di età. Pfizer conta di ottenere l’approvazione degli enti regolatori entro l’inizio del 2022 e anche Moderna ha avviato i test. “Prevediamo che i risultati della sperimentazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni saranno disponibili nella seconda metà del 2021: se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’inizio del 2022?, ha reso noto Pfizer. L’azienda ha iniziato i test lo scorso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Con l’avanzare, a livello globale, della campagna di vaccinazione le aziende farmaceutiche hanno iniziato laper la messa a punto di “vaccini”, adatti all’immunizzazione dei giovanissimi a partire dai 6 mesi di età.conta di ottenere l’approvazione degli enti regolatori entro l’inizio del 2022 e ancheha avviato i test. “Prevediamo che i risultati della sperimentazione delanti--BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni saranno disponibili nella seconda metà del 2021: se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l’inizio del 2022?, ha reso noto. L’azienda ha iniziato i test lo scorso ...

