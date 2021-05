Covid, Oms: il numero dei morti 2 - 3 volte superiore alle cifre ufficiali. Forse 6 - 8 milioni (Di venerdì 21 maggio 2021) I bilanci ufficiali forniti dai governi parlano finora di almeno tre milioni di morti legate direttamente o indirettamente al Covid - 19, dalla comparsa dei primi casi di polmonite alla fine del 2019 ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 maggio 2021) I bilanciforniti dai governi parlano finora di almeno tredilegate direttamente o indirettamente al- 19, dalla comparsa dei primi casi di polmonite alla fine del 2019 ...

