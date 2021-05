Covid | Oms | il numero dei morti 2 - 3 volte superiore alle cifre ufficiali Almeno tre milioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - TgLa7 : Covid: #Oms, i vaccini efficaci contro tutte le #varianti - Agenzia_Ansa : Oms: i morti per Covid sono 'almeno il doppio, il triplo di quelli ufficiali'. Secondo i calcoli della Johns Hopkin… - RobertoPieralli : World Health Statistics 2021. Oms: “Il Covid è diventato una delle principali cause di morte e i decessi reali sono… - drsmoda : RT @AStramezzi: Vi ricordo, prima che bannino definitivamente questo account (al mio ricorso da Medico Covid che dovrebbe avere diritto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

... vice direttore generale dellper i dati. Secondo un rapporto diffuso dall organizzazione, nel 2020 si sono registrati almeno tre milioni di morti causati direttamente o indirettamente dal-...Lo rileva un report che sottolinea come la crescita dei decessi non sia legata solo alla malattia in sé, ma anche all'interruzione della fornitura di servizi sanitari e delle vaccinazioni di routine, ...«Gli sforzi di oggi per affrontare il Covid-19 - avvertono gli esperti - dovrebbero includere ... è alla base della nascita di un nuovo gruppo di esperti di Oms e Fao per affrontare l'emergenza delle ...Il Coronavirus potrebbe essere sul punto di diventare endemico: a spiegare i possibili scenari, in un'intervista per STAT, è stato l’epidemiologo della ...