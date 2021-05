Covid, Oms: il numero dei morti 2-3 volte superiore alle cifre ufficiali. Almeno tre milioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Il numero dei decessi legati al coronavirus nel mondo potrebbe essere fino ad «Almeno 2-3 volte superiore alle cifre ufficiali». Lo ha detto ai giornalisti Samira Asma, vice direttore generale dell’Oms... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildei decessi legati al coronavirus nel mondo potrebbe essere fino ad «2-3». Lo ha detto ai giornalisti Samira Asma, vice direttore generale dell’Oms...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - TgLa7 : Covid: #Oms, i vaccini efficaci contro tutte le #varianti - Agenzia_Ansa : Oms: i morti per Covid sono 'almeno il doppio, il triplo di quelli ufficiali'. Secondo i calcoli della Johns Hopkin… - Luanastretti1 : RT @DHofmannsthal: Le grandi multinazionali farmaceutiche, in combutta con l'OMS, hanno impedito di fatto la via maestra delle cure mediche… - voceditalia : Oms: “I morti di Covid il triplo di quelli ufficiali” -