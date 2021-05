Covid, oggi si decide: Italia verso zona bianca. Quali regioni potrebbero presto entrarci (Di venerdì 21 maggio 2021) È atteso per oggi il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, in seguito al quale si stabilità le fasce cui verranno collocate le regioni. La prossima settimana l’Italia sarà completamente gialla: solo la Valle d’Aosta resta in zona arancione, ma dalla prossima settimana con ogni probabilità entrerà nella fascia con meno restrizioni. Covid, oggi si decide: L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) È atteso peril nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, in seguito al quale si stabilità le fasce cui verranno collocate le. La prossima settimana l’sarà completamente gialla: solo la Valle d’Aosta resta inarancione, ma dalla prossima settimana con ogni probabilità entrerà nella fascia con meno restrizioni.si: L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

fanpage : Negazionista, si ammala e finisce in terapia intensiva: oggi torna in ospedale per ringraziare i medici e gli infer… - LiciaRonzulli : Dopo mesi di attacchi strumentali la #Lombardia torna ad essere un punto di riferimento. Oggi è stato raggiunto un… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 37 su 100, ieri era 38. Nota metodologica compl… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Vacanze e normative anti covid a “Tg2 Italia” – Su Rai2, con Marzia Roncacci - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Vacanze e normative anti covid a “Tg2 Italia” – Su Rai2, con Marzia Roncacci -