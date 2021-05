Covid, oggi 5.218 nuovi casi e 218 morti: il bollettino del 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 21 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 5.218 Decessi: 218 Tamponi effettuati: 269.744 Terapie intensive: -75 (51 nuovi ingressi) Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 291.788 casi totali: 4.183.476 Decessi: 125.028 Guariti: 3.766.660 Il Covid in Italia: bollettino di oggi 21 maggio 2021 Il bollettino Covid di oggi, venerdì 21 maggio 2021, registra 5.218 nuovi casi di Covid-19 e 218 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021)ITALIA, ILDI212021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 5.218 Decessi: 218 Tamponi effettuati: 269.744 Terapie intensive: -75 (51ingressi) Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 291.788totali: 4.183.476 Decessi: 125.028 Guariti: 3.766.660 Ilin Italia:di212021 Ildi, venerdì 212021, registra 5.218di-19 e 218 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati sono ...

