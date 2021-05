Covid: musei Milano, da domani stop a obbligo prenotazione nei weekend (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Da domani a Milano, come nel resto d'Italia, non si deve più prenotare per accedere ai musei "che nel 2019 non hanno superato il milione di visitatori", secondo le norme dell'ultimo dl sulle riaperture. E dunque, fa sapere il Comune, le biglietterie delle sedi espositive e dei musei civici saranno aperte per accogliere i visitatori anche senza prenotazione, sempre nei limiti di contingentamento fissati dalla normativa vigente. "La prenotazione rimane comunque consigliata tutti i giorni, da martedì a domenica, per evitare attese e garantirsi l'ingresso". Visto inoltre lo slittamento alle ore 23 dei limiti orari agli spostamenti, previsto dal medesimo decreto, tutti i giovedì a partire dal 27 maggio l'orario serale viene prolungato per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021), 21 mag. (Adnkronos) - Da, come nel resto d'Italia, non si deve più prenotare per accedere ai"che nel 2019 non hanno superato il milione di visitatori", secondo le norme dell'ultimo dl sulle riaperture. E dunque, fa sapere il Comune, le biglietterie delle sedi espositive e deicivici saranno aperte per accogliere i visitatori anche senza, sempre nei limiti di contingentamento fissati dalla normativa vigente. "Larimane comunque consigliata tutti i giorni, da martedì a domenica, per evitare attese e garantirsi l'ingresso". Visto inoltre lo slittamento alle ore 23 dei limiti orari agli spostamenti, previsto dal medesimo decreto, tutti i giovedì a partire dal 27 maggio l'orario serale viene prolungato per ...

