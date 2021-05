Covid, mezzo milione di posti di lavoro a rischio a settembre (Di venerdì 21 maggio 2021) Una norma inserita in tutta fretta per “sostenere i livelli di occupazione”. Già dalla definizione delle misure che il ministero del lavoro ha fatto inserire sul filo di lana nel decreto Sostegni bis si coglie tutta la preoccupazione in vista dell’autunno. La crisi sociale ed economica ha morso milioni di famiglie e di lavoratori, e il governo guarda all’autunno con forte preoccupazione. Con la fine del blocco dei licenziamenti è a rischio mezzo milione di posti di lavoro, un’emorragia che potrebbe essere rapida e molto dolorosa, di fronte alla quale non c’è impianto di ristori o sostegni che tenga. È complicato stabilire un perimetro esatto di quanti lavoratori perderanno il proprio posto. Le variabili sono molte: secondo il mondo delle imprese se nel terzo trimestre la ripresa si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Una norma inserita in tutta fretta per “sostenere i livelli di occupazione”. Già dalla definizione delle misure che il ministero delha fatto inserire sul filo di lana nel decreto Sostegni bis si coglie tutta la preoccupazione in vista dell’autunno. La crisi sociale ed economica ha morso milioni di famiglie e di lavoratori, e il governo guarda all’autunno con forte preoccupazione. Con la fine del blocco dei licenziamenti è adidi, un’emorragia che potrebbe essere rapida e molto dolorosa, di fronte alla quale non c’è impianto di ristori o sostegni che tenga. È complicato stabilire un perimetro esatto di quanti lavoratori perderanno il proprio posto. Le variabili sono molte: secondo il mondo delle imprese se nel terzo trimestre la ripresa si ...

