Covid | le news Vaccino | in Italia somministrate 29 | 4 milioni di dosi LIVE

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.500.113 (il 16,03 % della popolazione). Vaccinati, guariti e negativi a un tampone, potranno viaggiare tra i paesi dell'Unione Europea, ma l'Oms frena e chiede di rinviare. Vaccinato con una dose unno su tre, obiettivo giovani per le vaccinazioni d'estate. Via libera al Decreto Sostegni Bis che vale circa 40 miliardi. "Non lascia indietro nessuno". assicura il premier Draghi

Non che ora ci aspetti una discesa comoda, ma l'orizzonte " prima scandito soltanto dalle tristi cifre giornaliere sul- 19 - si è improvvisamente allargato e vediamo dove stiamo andando. Ed è ...1 La Dacia Arena di Udine è il primo stadio in Italia a mettere a disposizione i propri spazi interni per le vaccinazioni anti19 destinate alle aziende del territorio. In collaborazione con Confindustria Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Udinese ha inaugurato l'hub vaccinale in Curva Nord nella mattinata di ...Si sbloccano i controlli sulle auto blu, rimasti fermi per Covid e insabbiati dai Cinquestelle. Perlustrati, da febbraio a oggi, sette garage dello Stato su dieci. Individuate 2.371 auto blu di ...Il consiglio dei ministri da poco concluso ha approvato il decreto legge “Misure urgenti” connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e ...