Covid | le news Ue | raggiunto accordo su certificato digitale Oms sconsiglia viaggi LIVE

(Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccinati, guariti e negativi a un tampone, potrannoare tra i paesi dell'Unione Europea, ma l'Oms frena e chiede di rinviare. Vaccinato con una dose un italiano su tre, obiettivo giovani per le vaccinazioni d'estate. Via libera al Decreto Sostegni Bis che vale circa 40 miliardi. "Non lascia indietro nessuno". assicura il premier Draghi

Europarl_IT : Certificato Covid digitale UE: raggiunto l'accordo tra Parlamento e Consiglio. Faciliterá la libera circolazione du… - LaStampa : L’attrice Salma Hayek: “Ho creduto di morire di Covid. Dopo un anno devo ancora recuperare le forze” - PE_Italia : ????Certificato Covid digitale UE: accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio. Leggi il comunicato sui contenuti… - FiordellisiFran : ?? BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PROROGATO AL 28 AGOSTO. LANDINI: BENE MA NON BASTA La misura rientra nel decreto Sostegn… - RudraMuniL1 : RT @kanagal: Modi o Modi -

Ancora oggi effettua un unico viaggio giornaliero di andata e ritorno tra Parigi e Londra rispetto ai consueti 15 - 18 prima delle restrizioni decise dai governi per ridurre i contagi da- 19. ...Prima del, Apetito, fondato nel lontano 1958, serviva un milione e 400mila clienti al giorno. Nel 2020, si è registrata una perdita di oltre l'80%. Anche l'altra catena, la francese Sodexo, ...“Stefano Brando andava ricoverato prima . Il ritardo nell’ospedalizzazione ebbe a determinare in termini di elevata probabilità ...Arriva il Green Pass europeo. Fumata bianca al negoziato tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sui certificati digitali Ue Covid-19 per facilitare i viaggi in vista dell'estate. Lo ...