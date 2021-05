Covid, le news. Bollettino: 5218 nuovi casi e 218 vittime, 269.744 i test fatti. LIVE (Di venerdì 21 maggio 2021) Il tasso di positività è all'1,9%, stando agli ultimi dati del ministero della Salute. Calano ricoveri ordinari (-458) e terapie intensive (-74). Il numero di decessi riporta anche 85 casi che la regione Campania ha segnalato oggi ma che fanno riferimento alle scorse settimane. In diminuzione, per la seconda settimana consecutiva, anche l'indice Rt (0,78). Vaccinato con una dose un italiano su tre Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 maggio 2021) Il tasso di positività è all'1,9%, stando agli ultimi dati del ministero della Salute. Calano ricoveri ordinari (-458) e terapie intensive (-74). Il numero di decessi riporta anche 85che la regione Campania ha segnalato oggi ma che fanno riferimento alle scorse settimane. In diminuzione, per la seconda settimana consecutiva, anche l'indice Rt (0,78). Vaccinato con una dose un italiano su tre

Advertising

RobertoBurioni : Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha de… - borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - ClaudioClalup : RT @borghi_claudio: Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa vero… - paoloigna1 : Ancora incognite sulla terza dose booster...#Fauci #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Covid Italia, zona gialla e bollettino regioni: contagi 21 maggio ...covid in Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione con attenzione particolare alle grandi città: Milano, Roma, Napoli. Contagi, ricoveri, morti: numeri e news ...

L'ultima follia: reddito di cittadinanza e 500 euro Impegnato nel portare avanti la campagna vaccinale in Campania , quella che definisce "la prima regione d'Italia per i risultati anti - Covid" , il governatore Vincenzo De Luca si trova adesso a dover fronteggiare un'altra importantissima questione: quella delle caranza dei lavoratori stagionali, a detta sua a causa reddito di ...

Coronavirus, ultime notizie. Fmi propone piano da 50 miliardi per mettere fine a pandemia Il Sole 24 ORE Annalisa, alla Finale di Coppa Italia canta l'Inno di Mameli a cappella ed è boom sui Social Foto È stata Annalisa a cantare l'Inno di Mameli per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si è giocata ieri a Reggio-Emilia al Mapei Stadium.

Roma, variante indiana: boom di stranieri ricoverati, è allarme È un’incidenza che tende gradualmente a scendere quella sui ricoveri negli ospedali ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: i pazienti che ancora si trovano ...

...in Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione con attenzione particolare alle grandi città: Milano, Roma, Napoli. Contagi, ricoveri, morti: numeri e...Impegnato nel portare avanti la campagna vaccinale in Campania , quella che definisce "la prima regione d'Italia per i risultati anti -" , il governatore Vincenzo De Luca si trova adesso a dover fronteggiare un'altra importantissima questione: quella delle caranza dei lavoratori stagionali, a detta sua a causa reddito di ...È stata Annalisa a cantare l'Inno di Mameli per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si è giocata ieri a Reggio-Emilia al Mapei Stadium.È un’incidenza che tende gradualmente a scendere quella sui ricoveri negli ospedali ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: i pazienti che ancora si trovano ...