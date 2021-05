Covid, le Marche vedono la luce: prosegue il trend di flessione anche tra Pesaro e Ascoli. Le vittime salgono a 3.000 (Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Il dato settimanale è stato aggiornato oggi e porta buone notizie: le province di Pesaro e Ascoli confermano il trend di flessione per quanto riguarda l'incidenza dei contagi per 100mila ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Il dato settimanale è stato aggiornato oggi e porta buone notizie: le province diconfermano ildiper quanto riguarda l'incidenza dei contagi per 100mila ...

