Covid Italia oggi, zona gialla e bollettino regioni: contagi 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Con l’indice Rt a 0.78 tutte le regioni verso la zona gialla -da Lazio a Lombardia, da Campania a Veneto- il bollettino Covid in Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione con attenzione particolare alle grandi città: Milano, Roma, Napoli. contagi, ricoveri, morti: numeri e news da Puglia a Piemonte, da Toscana a Friuli Venezia Giulia. I dati delle regioni: Sono 392 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Con l’indice Rt a 0.78 tutte leverso la-da Lazio a Lombardia, da Campania a Veneto- ilindi, 21, con i dati della Protezione Civile regione per regione con attenzione particolare alle grandi città: Milano, Roma, Napoli., ricoveri, morti: numeri e news da Puglia a Piemonte, da Toscana a Friuli Venezia Giulia. I dati delle: Sono 392 ida coronavirus in Toscana, 21, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test ...

Advertising

ladyonorato : Tabella aggiornata a maggio 2021: n. decessi TOTALI in Italia per Covid fra 0 e 19 anni: 27. Inclusi quelli con pat… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 5.741 nuovi casi con 251.037 tamponi e 164 morti #coronavirus - partito_NPS : RT @tempoweb: Gli italiani sono alla fame per colpa della #crisi #Covid: 6 #famiglie su 10 non arrivano a fine mese #italia #economia #21ma… - ItalyExpo2020 : Per raccontare il progetto promosso da @ItalyExpo2020 @gallaccademia @MiC_Italia in collaborazione con @UNI_FIRENZE… -