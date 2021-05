Covid Italia | oggi 5 218 contagi e 218 morti | bollettino 21 maggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 5.218 ida coronavirus in, 21, secondo i dati regione per regione della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 218. Nelle ultime 24 ore eseguiti 269.744 tamponi, il tasso di positività è all’1,9%. Sono 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei repartiscende a 9.925. I DATI DELLE REGIONI SARDEGNA – Sono 42 i nuovida coronavirus21in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo ...