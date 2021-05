Covid Italia, Brusaferro: “‘Rt sotto 1 in tutte le Regioni” (Di venerdì 21 maggio 2021) Perde forza il coronavirus in un’Italia ormai tutta gialla, con l’Rt sotto ad 1 in tutte le Regioni e i contagi che calano. “Il quadro epidemiologico di questa settimana è in deciso miglioramento” ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Covid-19. “Migliora il quadro europeo e anche nel nostro Paese si cominciano a vedere Regioni che assumono un colore giallo. Ciò vuol dire che l’incidenza tende a decrescere”. “Nel nostro Paese, la combinazione tra le misure adottate e i vaccini fa sì che la curva Italiana si configuri come assolutamente positiva in questo momento” ha detto Brusaferro, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Perde forza il coronavirus in un’ormai tutta gialla, con l’Rtad 1 inlee i contagi che calano. “Il quadro epidemiologico di questa settimana è in deciso miglioramento” ha spiegato Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia-19. “Migliora il quadro europeo e anche nel nostro Paese si cominciano a vedereche assumono un colore giallo. Ciò vuol dire che l’incidenza tende a decrescere”. “Nel nostro Paese, la combinazione tra le misure adottate e i vaccini fa sì che la curvana si configuri come assolutamente positiva in questo momento” ha detto, ...

