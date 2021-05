Covid Italia, bollettino oggi 21 maggio: contagi in calo (5.218), e 133 morti (+85 della Campania delle scorse settimane). In Lombardia 847 positivi (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 21 maggio. Sono 5.218 contagiati (-523 rispetto a ieri), mentre i morti sono 218 morti, mentre giovedì erano 164. Ma la Campania... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021), ildi21. Sono 5.218ati (-523 rispetto a ieri), mentre isono 218, mentre giovedì erano 164. Ma la...

ladyonorato : Tabella aggiornata a maggio 2021: n. decessi TOTALI in Italia per Covid fra 0 e 19 anni: 27. Inclusi quelli con pat… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - PE_Italia : ?Certificato Covid digitale UE: la commissione @EP_Justice del Parlamento europeo voterà il testo il 26 maggio. L'e… - VivMilano : RT @emchella: Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - Sergei_Ardzinba : Covid: 5.218 positivi e 218 morti. Speranza: “Tutta l’Italia in zona gialla' -