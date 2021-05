Covid | indice Rt scende ancora e tocca 0 78 | tutte le Regioni classificate a basso rischio

(Di venerdì 21 maggio 2021)l'Rt nazionale che arriva a 0.78, rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche...

... ha fatto posizionare l'IHS Markit PMI Composito dell'Eurozona su 56,9 punti da 53,8 di ... che nei prossimi mesi porterà ad un progressivo allentamento delle restrizioni per il- 19. A ...Ieri ci sono stati solo 5.741 nuovi positivi al- 19, ma ancora 164 morti, con un tasso di positività al 2,3%, e l'di trasmissibilità del virus Rt che è sceso in una settimana dall' 0.86 ...L’Italia sarà tutta in giallo fino a inizio giugno, ma è già cominciato l’avvicinamento delle Regioni alla zona bianca: questa settimana nessuna Regione ...(Teleborsa) - Con la riapertura progressiva dei mercati dalle restrizioni pandemiche, l’attività economica dell’eurozona ha registrato a maggio una crescita molto più rapida. Il tasso di espansione ha ...