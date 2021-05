Covid, indice Rt scende ancora e tocca 0.78. Cala anche l'incidenza: 66 casi su 100mila abitanti (Di venerdì 21 maggio 2021) scende ancora l'indice Rt nazionale che arriva a 0.78, rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021)l'Rt nazionale che arriva a 0.78, rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1nel limite superiore. In discesa...

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 37 su 100, ieri era 38. Nota metodologica compl… - anteprima24 : ** #Covid, buoni segnali dalla cabina di regia: scende ancora l'Rt nazionale ** - ilmessaggeroit : #covid, indice rt scende ancora e tocca 0.78. Cala anche l'incidenza: 66 casi su 100mila abitanti - savonanews : Covid-19, il report del Ministero conferma la Liguria in zona bianca. L'indice Rt è 0,7 ed in provincia di Savona i… - Quot_Molise : Covid. L'indice Rt nazionale scende a 0.78, tutta l'Italia in zona Gialla | -