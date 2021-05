Covid, indice Rt scende a 0.78: tutte le Regioni classificate a "basso rischio". Speranza: «Italia zona gialla» (Di venerdì 21 maggio 2021) scende ancora l'indice Rt nazionale che arriva a 0.78, rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021)ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78, rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche...

