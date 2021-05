Advertising

zazoomblog : Covid: India prosegue il calo dei nuovi contagi - #Covid: #India #prosegue #nuovi - CheGuevaraRoma : RT @Infoaut: INDIA: RECORD MONDIALE DI MORTI GIORNALIERE PER COVID-19. IN DIFFICOLTA’ IL PARTITO NAZIONALISTA DI MODI,... - OperaFisista : Covid: India, prosegue il calo dei nuovi contagi - Asia - ANSA - Infoaut : INDIA: RECORD MONDIALE DI MORTI GIORNALIERE PER COVID-19. IN DIFFICOLTA’ IL PARTITO NAZIONALISTA DI MODI,...… - giovannitrivel3 : RT @noitre32: INDIA, CASI COVID PRECIPITANO CON IVERMECTINA E IDROSSICLOROCHINA. OMS E BIG PHARMA FUORI CONTROLLO - Database Italia https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

L'continua a registrato per il quinto giorno consecutivo un calo nei nuovi casi di: il ministero della Salute comunica che i nuovi positivi conteggiati nelle ultime 24 ore sono stati 259.551.Partiamo però da Pfizer, perché ieri BioNTech ha fatto sapere che il vaccino antisi è ...gli anticorpi sono in grado di neutralizzare anche la variante individuata per la prima volta in. ...(ANSA) - NEW DELHI, 21 MAG - L'India continua a registrato per il quinto giorno consecutivo un calo nei nuovi casi di Covid: il ministero della Salute comunica che i nuovi positivi conteggiati nelle ...Via libera in Giappone ai vaccini anti-Covid di Moderna e AstraZeneca. L'agenzia Kyodo dà notizia dell'autorizzazione da parte del governo ai due sieri con l'indicazione del ministero della Salute per ...