Covid: in Lombardia superate le 500mila prenotazioni platea 40-49enni (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio sono arrivate a 501.382 le prenotazioni per avere il vaccino anti-Covid in Lombardia da parte della fascia dei 40-49enni residenti. Il target da raggiungere è circa 1,2 milioni di quarantenni, dal momento che circa 300mila, nella Regione, sono quelli già vaccinati in precedenza o con in mano già un appuntamento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio sono arrivate a 501.382 leper avere il vaccino anti-inda parte della fascia dei 40-residenti. Il target da raggiungere è circa 1,2 milioni di quarantenni, dal momento che circa 300mila, nella Regione, sono quelli già vaccinati in precedenza o con in mano già un appuntamento.

Advertising

RobertoBurioni : È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 t… - gauss_b : @pagabadoglio @ParoliereP @ap_elle @pdnetwork nello specifico di lombardia c'è stato il passaggio da aria a poste c… - TV7Benevento : Covid: in Lombardia superate le 500mila prenotazioni platea 40-49enni... -