Covid, in Lombardia 11 decessi e 847 nuovi positivi: 77 in provincia di Bergamo (Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-93). A fronte di 45.058 tamponi effettuati, sono 847 i nuovi positivi (1,8%). I guariti/dimessi sono 998. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 45.058 (di cui 27.489 molecolari e 17.569 antigenici) totale complessivo: 10.335.010 – i nuovi casi positivi: 847 (di cui 74 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 759.878 (+998), di cui 3.282 dimessi e 756.596 guariti – in terapia intensiva: 308 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.662 (-93) – i decessi, totale complessivo: 33.449 (+11) I nuovi casi per provincia: Milano: 241 di cui 102 a Milano città; Bergamo: 77; Brescia: 93; Como: 56; Cremona: 33; Lecco: 25; Lodi: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-93). A fronte di 45.058 tamponi effettuati, sono 847 i(1,8%). I guariti/dimessi sono 998. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 45.058 (di cui 27.489 molecolari e 17.569 antigenici) totale complessivo: 10.335.010 – icasi: 847 (di cui 74 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 759.878 (+998), di cui 3.282 dimessi e 756.596 guariti – in terapia intensiva: 308 (-8) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.662 (-93) – i, totale complessivo: 33.449 (+11) Icasi per: Milano: 241 di cui 102 a Milano città;: 77; Brescia: 93; Como: 56; Cremona: 33; Lecco: 25; Lodi: ...

