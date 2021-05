Advertising

SkyTG24 : Covid, le news. Ue, raggiunto accordo su certificato digitale. Oms sconsiglia viaggi. LIVE - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino ** - qn_lanazione : Covid Umbria 21 maggio: prosegue il calo dei ricoveri. L'indice Rt scende a 0,75 - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n. 370 - ustampavda : COVID-19 - Bollettino di aggiornamento n. 370 -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Lo riferisce ildella Regione. Sono anche i dati ospedalieri a segnalare che la terza ondata del virus si sta probabilmente esaurendo. I malatiricoverati complessivamente sono 878 ( ......nuove vittimein Umbria nelle ultime 24 ore. Si tratta di pazienti residenti a Corciano, Foligno e Gubbio, per un totale di decessi che sale a 1.386. E' il dato che rende triste il...Anche in Umbria si sta pensando a delle giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid per i diciottenni in vista della maturità ...Dopo una tregua il Covid.19 è tornato a fare vittime all’Ospedale San Pio. Si tratta di 61enne di Benevento. Sono 27 attualmente i positivi ricoverati, 22 sanniti e 5 di altre province. 3 i pazienti g ...