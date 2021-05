Covid, gli Usa: 'Non chiederemo la prova del vaccino a turisti' (Di venerdì 21 maggio 2021) Per i viaggiatori in arrivo dall'estero 'il governo statunitense non chiederà alcuna prova di vaccino, non è previsto nel nostro piano'. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Per i viaggiatori in arrivo dall'estero 'il governo statunitense non chiederà alcunadi, non è previsto nel nostro piano'. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

