Covid, Giani: 392 nuovi positivi in Toscana. Al Giglio e Giannutri abitanti vaccinati entro 2 giorni (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 392 i nuovi casi di coronavirus, in Toscana, oggi 21 maggio 2021. Su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,91% sul totale dei tamponi e del 5,4% sulle prime diagnosi. Lo scrive su Facebook, come di consueto, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 392 icasi di coronavirus, in, oggi 21 maggio 2021. Su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso deiè dell'1,91% sul totale dei tamponi e del 5,4% sulle prime diagnosi. Lo scrive su Facebook, come di consueto, il presidente della Regione, EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 392 nuovi positivi in Toscana. Al Giglio e Giannutri abitanti vaccinati entro 2 giorni - ilovepisa : RT @AnsaToscana: Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA - PISAinVIDEO : Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA - AnsaToscana : Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Vaccini, in Toscana prenotazioni 'last minute' per over 60 I 60enni che prenoteranno il vaccino anti Covid sul portale regionale tra oggi, giovedì 20 maggio, e dopo domani, sabato 22 maggio, ... nella riunione con cui il presidente della Toscana Eugenio Giani ...

Vaccini, prenotazioni last minute per gli over60 FIRENZE - Possono prenotarsi ora e avranno la possibilità di avere il vaccino contro il Covid - 19 già in questo fine settimana, nei posti disponibili nei vari centri vaccinali della ...Eugenio Giani. ...

Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo Toscana Notizie Vaccini over 60 in Toscana: no all’open day, sì alla prenotazione last minute Nessun open day, ma un weekend di vaccini last minute per gli over 60 in Toscana: in corso la prenotazione sul portale della Regione ...

Le regioni che vaccinano gli under 30 Alcuni territori prevedono giornate aperte anche a chi ha meno di 30 anni, consentendo quindi anche ai più giovani di essere vaccinati. Cosa succede da nord a sud ...

I 60enni che prenoteranno il vaccino antisul portale regionale tra oggi, giovedì 20 maggio, e dopo domani, sabato 22 maggio, ... nella riunione con cui il presidente della Toscana Eugenio...FIRENZE - Possono prenotarsi ora e avranno la possibilità di avere il vaccino contro il- 19 già in questo fine settimana, nei posti disponibili nei vari centri vaccinali della ...Eugenio. ...Nessun open day, ma un weekend di vaccini last minute per gli over 60 in Toscana: in corso la prenotazione sul portale della Regione ...Alcuni territori prevedono giornate aperte anche a chi ha meno di 30 anni, consentendo quindi anche ai più giovani di essere vaccinati. Cosa succede da nord a sud ...