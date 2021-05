Covid: Fmi, piano da 50 mld dollari per uscire da crisi, Paesi ricchi regalino dosi (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – “Ormai sappiamo tutti che non c’è una via d’uscita duratura dalla crisi economica se non si pone fine alla crisi sanitaria”: per questo il Fondo Monetario Internazionale ritiene sia necessario “vaccinare almeno il 40% della popolazione mondiale entro la fine del 2021 e almeno il 60% entro la prima metà del 2022”: un obiettivo che si raggiunge con “ulteriori contributi al Covax, regalando dosi in eccesso” e supportando flussi gratuiti fra i Paesi di materie prime e vaccini finiti. Lo ha spiegato il direttore esecutivo dell’Fmi Kristalina Georgieva nel suo intervento al G20 Health Summit, promosso dalla presidenza italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – “Ormai sappiamo tutti che non c’è una via d’uscita duratura dallaeconomica se non si pone fine allasanitaria”: per questo il Fondo Monetario Internazionale ritiene sia necessario “vaccinare almeno il 40% della popolazione mondiale entro la fine del 2021 e almeno il 60% entro la prima metà del 2022”: un obiettivo che si raggiunge con “ulteriori contributi al Covax, regalandoin eccesso” e supportando flussi gratuiti fra idi materie prime e vaccini finiti. Lo ha spiegato il direttore esecutivo dell’Fmi Kristalina Georgieva nel suo intervento al G20 Health Summit, promosso dalla presidenza italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

