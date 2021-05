Covid: Fmi, piano da 50 mld dollari per uscire da crisi, Paesi ricchi regalino dosi (2) (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) – Nel frattempo, mentre “la fornitura di vaccini è limitata” l’Fmi propone di procedere con test e tracciamenti diffusi, misure di salute pubblica, assieme a “strategie di allungamento della dose approvata”.“Fra sovvenzioni, interventi governativi e finanziamenti agevolati – spiega la Georgieva – la proposta costerebbe circa 50 miliardi di dollari”, e il Fondo ritiene necessarie sovvenzioni per almeno 35 miliardi: una iniziativa che “richiede non solo impegni, ma anche finanziamenti anticipati, donazioni anticipate di vaccini e investimenti precauzionali” ed “è essenziale che tutti i finanziamenti necessari siano immediatamente disponibili”.La Georgieva ricorda come accelerare la fine della pandemia oltre a salvare vite umane, può immettere nell’economia globale l’equivalente di 9 mila miliardi di dollari entro il 2025 grazie a una ripresa ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) – Nel frattempo, mentre “la fornitura di vaccini è limitata” l’Fmi propone di procedere con test e tracciamenti diffusi, misure di salute pubblica, assieme a “strategie di allungamento della dose approvata”.“Fra sovvenzioni, interventi governativi e finanziamenti agevolati – spiega la Georgieva – la proposta costerebbe circa 50 miliardi di”, e il Fondo ritiene necessarie sovvenzioni per almeno 35 miliardi: una iniziativa che “richiede non solo impegni, ma anche finanziamenti anticipati, donazioni anticipate di vaccini e investimenti precauzionali” ed “è essenziale che tutti i finanziamenti necessari siano immediatamente disponibili”.La Georgieva ricorda come accelerare la fine della pandemia oltre a salvare vite umane, può immettere nell’economia globale l’equivalente di 9 mila miliardi dientro il 2025 grazie a una ripresa ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fmi, piano da 50 mld dollari per uscire da crisi, Paesi ricchi regalino dosi (2)... - TV7Benevento : Covid: Fmi, piano da 50 mld dollari per uscire da crisi, Paesi ricchi regalino dosi... - pl1952 : Fmi: “Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesis… - solounastella : Fmi: “Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesis… - skywalker_iv : @myrtamerlino Il covid? ?????????????? l’agenda globalista del #Wef e del #FMI chiamiamo le cose con il loro nome : #theGrestReset -