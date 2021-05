Covid: Draghi, ‘Ue esporta vaccini anche a paesi che bloccano’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La forza della dichiarazione di oggi viene dalla sincerità degli impegni presi. C’era forse il desiderio di rimediare a delle ingiustizie, a delle iniquità, che sono avvenute nel periodo più difficile, quando non c’erano vaccini per l’Europa e per gli Stati Uniti per cui la reazione è stata chiudersi in se stessi”. Così il premier Mario Draghi, al termine del Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La forza della dichiarazione di oggi viene dalla sincerità degli impegni presi. C’era forse il desiderio di rimediare a delle ingiustizie, a delle iniquità, che sono avvenute nel periodo più difficile, quando non c’eranoper l’Europa e per gli Stati Uniti per cui la reazione è stata chiudersi in se stessi”. Così il premier Mario, al termine del Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

