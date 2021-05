Covid | Draghi | ‘Italia tra più colpiti | metteremo a frutto lezioni apprese’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Il nostro piano per i paesi a basso reddito deve andare oltre la risposta sanitaria immediata. Oltre alla sconvolgente perdita di vite umane, l’attuale crisi ha avuto pesanti ripercussioni sulle opportunità economiche, sui sistemi educativi e sulle infrastrutture sociali. Il rischio è che la disuguaglianza nell’acceso ai vaccini porti a maggiori disparità di reddito”. Così il premier Mario, nel suo intervento al Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - NicolaPorro : ?? Dopo i sermoni sulla “diversity” #Apple s’inginocchia a Pechino, #Draghi dà una sberla a #Letta sulla… - MediasetTgcom24 : Draghi alla cabina di regia: 'Ora coprifuoco alle 23, via dal 21/6' #covid - zazoomblog : Covid: Draghi ‘Italia per sospensione temporanea brevetti’ - #Covid: #Draghi #‘Italia #sospensione - contecertosa : Presidente Draghi (@Palazzo_Chigi), le chiediamo di sostenere la proposta di stop ai brevetti sui vaccini anti Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Ecco il discorso che il premier Marioha preparato per introdurre i lavori del summit. La pandemia di- 19 ha devastato le nostre società. Più di 3,4 milioni di persone sono morte ...Dobbiamo assicurare la disponibilità dei vaccini ai Paesi più poveri', dice ancora Mario, parlando delle 'enormi diseguaglianze nel mondo' che sta creando la differente disponibilità di ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Purtroppo, in molte altre aree del mondo, la pandemia non accenna a diminuire. Le differenze nei tassi di vaccinazione sono sconvolgenti. Sono state somministrate quasi 1, ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La pandemia da Covid-19 ha devastato le nostre società. Più di 3,4 milioni di persone sono morte a causa del virus secondo i dati ufficiali, ma il bilancio delle vittime è ...