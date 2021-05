Covid | Draghi | ‘Italia pronta ad accogliere turisti | green pass in anticipo su Ue’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “L’Italia èad. Ci sarà una livello europeo. Ma l’Italia ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue. La cosa che ci rende speranzosi per il futuro e che ci dà la voglia dida tutto il mondo è che la situazione epidemica in Italia sta migliorando”. Così il premier Mario, durante la conferenza stampa al termine del Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Corriere : Draghi sul Covid: «Vicina la fine della tragedia». L’Italia donerà 300 milioni di dosi ai Paesi poveri - UNICEF_Italia : Una notizia che non può che renderci orgogliosi ????, l'annuncio del premier Draghi al #GlobalHealthSummit che l'Ita… - NicolaPorro : ?? Dopo i sermoni sulla “diversity” #Apple s’inginocchia a Pechino, #Draghi dà una sberla a #Letta sulla… - Frances42790897 : RT @CarlaKaky: Il Governo Draghi umilia i familiari della 43 vittime del Ponte Morandi trattando con i Benetton un 'ristoro Covid' di 400 M… - BiwiMobu : RT @CarlaKaky: Il Governo Draghi umilia i familiari della 43 vittime del Ponte Morandi trattando con i Benetton un 'ristoro Covid' di 400 M… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Virgilio Notizie

Bisognerà aspettare ancora prima di dire addio all'uso delle mascherine all'aperto . Lo ha fatto intendere il premier Marionel corso di una foto di rito con Ursula von der Leyen al termine della conferenza stampa congiunta dopo il Global Health Summit. 'Ancora no, ancora un paio di mesi ', ha risposto, infatti, ai ......: 'Da aprile in poi abbiamo cominciato a riaprire, dal punto di vista economico e delle restrizioni sanitarie. Eliminando la quarantena fra paesi in area Schengen, rafforzando i voli no -La Commissione europea ha sottolineato che i leader del G20 si sono impegnati oggi in una serie di azioni per accelerare la fine della ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono sicuro che gli Usa elimineranno la barriera all’export. In questo momento i vaccini sono disponibili in gran quantità, la maggior parte della popolazione è stata vacc ...