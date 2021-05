Covid | Draghi | ' Italia per sospensione temporanea brevetti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo anche aiutare i paesi a basso reddito, compresa l'Africa, a produrre i propri vaccini. Probabilmente avremo bisogno di più cicli di vaccinazione in futuro, e aumentare la produzione è essenziale. Una proposta è quella di introdurre unadeisui vaccini-19. L'è aperta a questa idea, in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche". Così il premier Mario, nel suo intervento al Global Health Summit. Tuttavia "questa proposta - osserva il presidente del Consiglio - non garantisce che i paesi a basso reddito siano effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo sostenerli finanziariamente e con competenze specializzate. L'...