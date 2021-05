Covid | Draghi | ‘disparità vaccini tra aree povere e ricche pianeta inaccettabili’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Purtroppo, in molte altredel mondo, la pandemia non accenna a diminuire. Le differenze nei tassi di vaccinazione sono sconvolgenti. Sono state somministrate quasi 1,5 miliardi di dosi di, in oltre 180 paesi in tutto il mondo. Solo lo 0,3% di queste si trova in paesi a basso reddito, mentre i paesi più ricchi ne hanno somministrate quasi l’85%. Queste disparità non sono solo inaccettabili. Sono anche una minaccia. Finché il virus continua a circolare liberamente in tutto il mondo, può mutare pericolosamente e compromettere persino la campagna di vaccinazione di maggior successo”. Così il premier Mario, intervenendo al Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.