Covid | Draghi | ' dall' Italia altri 300 milioni al progetto Covax'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Purtroppo, molti paesi non possono permettersi di pagare questi vaccini. Questo è il motivo per cui iniziative come ACT Accelerator sono così importanti. Finora l'ha donato 86di euro a30a progetti multilaterali collegati. Oggi sono molto lieto di annunciare che, questa settimana, intendiamo aumentare in modo significativo questo contributo e incrementarlo almeno di 300di euro". Così il premier Mario, intervenendo al Global Health Summit.