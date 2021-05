Covid: Draghi, 'apertura totale confini fondamentale per produzione vaccini' (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'apertura totale dei confini è fondamentale per far sì" che i vaccini vengano "prodotti in grande quantità e distribuiti a tutti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Global Health Summit. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "L'deiper far sì" che ivengano "prodotti in grande quantità e distribuiti a tutti". Lo ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del Global Health Summit.

