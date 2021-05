Covid, deciso miglioramento epidemiologico in Italia: rt a 0.78 (Di venerdì 21 maggio 2021) "Migliora la situazione epidemiologica, il tasso di incidenza scende intorno a 70 casi per 100mila abitanti, anche l'RT è attorno a 0,78". Così il direttore della Prevenzione del ministero della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) "Migliora la situazione epidemiologica, il tasso di incidenza scende intorno a 70 casi per 100mila abitanti, anche l'RT è attorno a 0,78". Così il direttore della Prevenzione del ministero della ...

Advertising

RobertoBurioni : Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha de… - RaiNews : Brusaferro: si va verso situazione endemica #Covid - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - ClaudiaFiori72 : RT @RobertoBurioni: Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha deciso… - danielecap : RT @RobertoBurioni: Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha deciso… -