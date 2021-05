Covid Campania, scende l'indice di contagio. Altre 107 vittime, 85 morti nei mesi scorsi ma registrati soltanto adesso: il totale supera quota 7mila (Di venerdì 21 maggio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 705 positivi (476 asintomatici e 229 sintomatici) su 15.506 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 maggio 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione: 705 positivi (476 asintomatici e 229 sintomatici) su 15.506 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi...

Advertising

walterbielli : Sono 218 i morti per covid di oggi, rinforzati dagli 85 dei giorni scorsi che la Campania ha pensato di comunicare… - RedazioneTvcity : Covid in Campania: registrati quest'oggi nuovi 705 positivi - - PerutaAntonio : Bollettino covid-19 21 maggio. Campania comunica oggi 107 decessi di cui 85 incorsi nei mesi scorsi e non dichiarati. Non 8 o 9 85! Perché? - a70199617 : Coronavirus, sono 107 i morti in Campania nell'ultimo bollettino: la spiegazione - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 maggio: 218 morti (107 in Campania) e 5.218 contagi. Ecco i nuovi cas… -