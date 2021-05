Covid, buoni segnali dalla cabina di regia: scende ancora l’Rt nazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoscende ancora l’Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt e’ sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (e’ il dato rispetto a ieri) il cui valore e’ a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia, ora all’esame della cabina di regia, che saranno presentati nel pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoche arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt e’ sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l’incidenza (e’ il dato rispetto a ieri) il cui valore e’ a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull’andamento delin Italia, ora all’esame delladi, che saranno presentati nel pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

