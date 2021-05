Covid, allarme per un nuovo virus aviario: potrebbe scatenare un'altra pandemia (Di venerdì 21 maggio 2021) Attenzione al nuovo virus aviario H5N( perch potrebbe rappresentare una seria minaccia per la salute globale. A lanciare l allarme su Science sono due ricercatori cinesi, Weifeng Shi del Shandong ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 21 maggio 2021) Attenzione alH5N( perchrappresentare una seria minaccia per la salute globale. A lanciare lsu Science sono due ricercatori cinesi, Weifeng Shi del Shandong ...

Advertising

DSantanche : Immigrazione, #Lampedusa allo stremo e allarme negli hotspot: 'Non solo Covid, anche scabbia e tubercolosi'. Alle a… - zazoomblog : Covid allarme per un nuovo virus aviario: potrebbe scatenare unaltra pandemia - #Covid #allarme #nuovo #virus - flottero : RT @539th: In India c'è allarme per l'aumento dei casi di mucormicosi, una infezione fungina endemica nel paese che sembra essere in grande… - 539th : In India c'è allarme per l'aumento dei casi di mucormicosi, una infezione fungina endemica nel paese che sembra ess… - CeMON_POI : Dal rapporto UNICEF emerge come la pandemia COVID-19, e le conseguenti restrizioni, abbiano colpito duramente bambi… -