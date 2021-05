Covid, allarme per un nuovo virus aviario: potrebbe scatenare un'altra pandemia (Di venerdì 21 maggio 2021) Attenzione al nuovo virus aviario H5N( perchè potrebbe rappresentare una seria minaccia per la salute globale. A lanciare l’allarme su Science sono due ricercatori cinesi, Weifeng Shi del Shandong First... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) Attenzione alH5N( perchèrappresentare una seria minaccia per la salute globale. A lanciare l’su Science sono due ricercatori cinesi, Weifeng Shi del Shandong First...

