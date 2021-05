Covid | a Seriate terapia intensiva quasi vuota | ricoveri in calo a Bergamo e Treviglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dagli ospedali bergamaschi filtra un cauto ottimismo. Segno che, forse, si inizia a rivedere un po’ di luce. All’ospedale Papa Giovanni di, giovedì scorso erano 54 i pazienti: 39 acuti e 15 in. Ieri (giovedì 20 maggio, ndr) erano scesi a 40, di questi 15 ancora in. Unsignificativo si registra nelle strutture dell’AsstEst. All’ospedale Bolognini dila, con un solo paziente attualmente ricoverato. In totale, sono 20 i pazientiacuti nei reparti di(9), Alzano Lombardo (6), Piario (3) e Lovere (2). Una settimana fa erano 47. Anche negli ospedali ...