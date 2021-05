Covid, 705 nuovi casi su 15.506 tamponi. Riferiti 107 decessi ma 85 sono dei mesi scorsi (Di venerdì 21 maggio 2021) sono 705 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania su 15.506 tamponi molecolari analizzati. Dei 705 nuovi positivi, 229 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.722 tamponi antigenici. I nuovi guariti sono 1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania sono 87 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.042 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Riferiti 107 decessi, 85 dei quali sarebbero avvenuti nei mesi scorsi e solo oggi riconteggiati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021)705 idi coronavirus registrati ieri in Campania su 15.506molecolari analizzati. Dei 705positivi, 229risultati sintomatici o paucisintomatici. Nella giornata di ieri in Campaniastati eseguiti anche 4.722antigenici. Iguariti1.630, il totale dei guariti è 333.404. In Campania87 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 1.042 i pazientiricoverati in reparti di degenza.107, 85 dei quali sarebbero avvenuti neie solo oggi riconteggiati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rep_napoli : Covid, in Campania 705 nuovi casi [aggiornamento delle 17:19] - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, oggi in Campania effettuati 15.506 tamponi: 705 i nuovi positivi, 1.630 i guariti. B… - anteprima24 : ** Covid, in #Campania cala il #Tasso di incidenza: 705 i #Positivi ** - radioalfa : Covid-19 in Campania, 705 nuovi positivi. Tasso incidenza cala al 4,54% -