Covid, 5.218 nuovi casi su 269.744 tamponi e altri 218 morti - L'indice di positività scende all'1,9% (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.218 nuovi casi a fronte di 269.744 tamponi (giovedì erano stati 5.741 con 251.037 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.218a fronte di 269.744(giovedì erano stati 5.741 con 251.037 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono ...

Advertising

LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 218 decessi e 5.218 contagi. In Sicilia 11 vittime - Agenzia_Dire : Il bollettino odierno sul #coronavirus di @DPCgov e @MinisteroSalute mostra un netto calo dei ricoveri sia ordinari… - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid Italia, bollettino oggi 21 maggio: contagi in calo (5.218), ma morti in aumento (218).… - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 maggio: 218 morti (107 in Campania) e 5.218 contagi. Ecco i nuovi cas… - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 maggio: 218 morti (107 in Campania) e 5.218 contagi. Ecco i nuovi cas… -